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«Модный приговор» обвинили в унижении женщин
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«Модный приговор» обвинили в унижении женщин 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телепрограмма «Модный приговор», выходящая на «Первом канале», унижает честь женщин, поскольку её суть сводится к лукизму — обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде. Об этом заявила журналистка из Финляндии Черстин Крунвалль.
Программа напоминает судебное разбирательство, на котором женщина играет роль осужденного. Участницы проекта находятся в ущемлённом положении, поскольку «женщина всегда не права — то есть, она должна измениться», пишет Крунвалль на сайте финской телерадиовещательной компании Yle.
Автор публикации обратила внимание на сексистскую составляющую российской телепрограммы, поскольку главным недостатком её участниц является недовольство мужей, на чьей стороне всегда находятся публика и «суд».
Крунвалль отмечает, что в Финляндии также есть шоу, но их суть сводится к тому, чтобы женщина стала более красивой «для себя самой». А в России преображения имеют «более конкретную задачу: женщина должна угождать мужчине».
Как сообщал News.ru, пользователи Сети обвинили в сексизме российское представительство IKEA, сравнившее женщину с собакой. Компания уже извинилась за неуместный контент.
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