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Вика Цыганова празднует двойной юбилей
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Вика Цыганова празднует двойной юбилей 

Teleprogramma.pro 14 часов назад
Фото: GLOBALLOOK
Популярной певице исполняется 55 лет, из которых тридцать она посвятила сцене.
Вика родилась в семье далекой от искусства: ее отец был профессиональным военным, а мама в основном занималась домашним хозяйством и воспитанием дочери. Во многом благодаря ей девочка заинтересовалась сценой. Уже в детстве маленькая Вика полюбила выступать перед публикой, сначала дома в семейном кругу, затем в самодеятельных школьных постановках, а окончив школу отправилась во Владивосток. Там она окончила Дальневосточный институт искусств, став не только актрисой, но и певицей, ведь она посещала и кафедру оперного пения. Несколько лет девушка успешно развивалась как театральная актриса, но все изменилось, когда она стала солисткой ВИА «Море».
Пение в группе так захватило Викторию, что с театральной карьерой было покончено. С 1990 года совместно с композитором Юрием Прялкиным и поэтом Вадимом Цыгановым Виктория стала разрабатывать собственный проект, который до сих пор успешно существует и собирает поклонников по всей стране. Надо отметить, что Вадим еще до начала сольной карьеры Вики стал ее мужем и подарил ей звучный псевдоним. Пара по сей день живет в любви и согласии.
Как отмечают поклонники Виктории, с годами она ничуть не стала выглядеть хуже, а ее узнаваемый стиль одежды в свое время стал поводом для создания модного бренда «TSIGANOVA», имеющий определенный успех, в основном среди звезд российской эстрады, частью которой певица является уже тридцать лет. Московский концерт, посвященный сценическому юбилею Вики Цыгановой пройдет 2 ноября в CrocusCityHall.
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