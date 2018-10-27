Стареющему Деппу отказали в новых «Пиратах»

Джонни Деппа не взяли в новую часть «Пиратов Карибского моря»

По словам собеседника газеты, кинокомпания Disney планирует кардинально изменить облик "Пиратов" из-за низких кассовых сборов предыдущей части франшизы. Повлиял на решение боссов студии и возраст актера — в июне Деппу исполнилось 55 лет.

Битти не сообщил, будут ли другие изменения в актерском составе проекта, однако отметил, что над продолжением "Пиратов Карибского моря" будет работать новая команда сценаристов, в которую войдут создатели комедийного боевика "Дэдпул".