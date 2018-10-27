Джонни Деппа выгнали из «Пиратов»

Джонни Депп не сыграет в новом эпизоде «Пираты Карибского моря»

Кинокомпания Disney решила, что Джонни Депп больше не будет играть роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря».

Джонни Депп не появится в легендарной картине «Пираты Карибского моря», поскольку кинокомпания Disney Studios планирует серьезную перезагрузку из-за финансово неудавшихся прошлых частей картины. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сценариста картины Стюарта Битти.

Сценарист киноэпопеи Стюарт Битти стал первым человеком, публично подтвердившим, что кинозвезда не будет участвовать в новых съемках.

«Я думаю, что он отлично поработал. Очевидно, что Депп сделал этого персонажа своим, и он стал самым известным персонажем на сегодня. И дети во всем мире любят его как этого персонажа», — заявил Битти.

Битти добавил, что Disney желает кардинально изменить «Пиратов Карибского моря», поскольку последние фильмы дали низкие кассовые сборы. Кроме того, владельцы кинокомпании считают, что Депп уже стар для роли пирата.

55-летний Депп снялся в пяти фильмах о «Пиратах» за последние 15 лет. За роль Джека Воробья был номинирован на «Оскар», но проиграл. В последние четыре года Деппа преследовали личные драмы: проблемы с финансами, пристрастие к спиртному, смерть матери, тяжелое расставание с супругой Эмбер Херд.