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Орбакайте приняли за сестру Пугачевой
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Кристину Орбакайте приняли за сестру Аллы Пугачевой 

Russianshowbiz.info + ещё 9 4 часа назад
Фото: Instagram
С возрастом Кристина Орбакайте становится все больше похожа на свою «звездную» маму. К тому же, у них прекрасные отношения, и они часто проводят время вместе.
Очередной пост Кристина опубликовала в Instagram с хештегом «#выходные с мамой». На фото крупным планом красуются мама и дочь — удивительно похожие, и даже цвет волос одинаковый.
Обе артистки были отмечены комплиментами — «красавицы», «две звезды, две светлых повести» и т.д. Их даже назвали сестренками-близнецами за поразительной сходство и пожелали как можно больше времени проводить вместе.
Пост стал очень популярным, за несколько часов он набрал более сотни тысяч лайков.
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