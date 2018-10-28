Орбакайте приняли за сестру Пугачевой

Кристину Орбакайте приняли за сестру Аллы Пугачевой

С возрастом Кристина Орбакайте становится все больше похожа на свою «звездную» маму. К тому же, у них прекрасные отношения, и они часто проводят время вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 27 Окт 2018 в 6:20 PDT Очередной пост Кристина опубликовала в Instagram с хештегом «#выходные с мамой». На фото крупным планом красуются мама и дочь — удивительно похожие, и даже цвет волос одинаковый.

Обе артистки были отмечены комплиментами — «красавицы», «две звезды, две светлых повести» и т.д. Их даже назвали сестренками-близнецами за поразительной сходство и пожелали как можно больше времени проводить вместе.

Пост стал очень популярным, за несколько часов он набрал более сотни тысяч лайков.