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Караченцов оставил элитную недвижимость
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Караченцов оставил наследникам особняк и дорогую квартиру 

Рамблер 57 минут назад
Скончавшийся актер Николай Караченцов оставил наследникам московскую квартиру ценой в 300 млн рублей, загородный дом в Подмосковье и недвижимость в Болгарии. Об этом сообщает издание Starhit.
Умер Николай Караченцов
Умерший актер не оставил финансовых средств — все ушло на многолетнее восстановление после тяжелой аварии и лечение онкологического заболевания.
У артиста два наследника: супруга Людмила Поргина, и сын Андрей. Журналисты уверены, что конфликтов из-за наследства не будет. По словам вдовы, Караченцов предчувствовал свой уход и в больнице подписал документы, передав все имущество сыну. Речь идет о недвижимости, имеющей высокую рыночную цену.
По данным издания, артист владел элитной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы в Шведском тупике, недалеко от МХАТ им. Горького. Апартаменты в 250 кв метров оцениваются примерно в 300 миллионов рублей.
Кроме того, в наследство входит загородный дом в поселке Валентиновка, рядом с национальным парком «Лосиный остров». Здесь Караченцов восстанавливал здоровье после аварии. Двухэтажный дом с постройками расположен на 50 сотках. Цена земли издания может достигать 400 миллионов рублей.
Отмечается, что наследством может стать недвижимость в Болгарии, а также два автомобиля.
Российский актер Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив одного дня до своего 74-летия.
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