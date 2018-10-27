Караченцов оставил элитную недвижимость

Караченцов оставил наследникам особняк и дорогую квартиру

Скончавшийся актер Николай Караченцов оставил наследникам московскую квартиру ценой в 300 млн рублей, загородный дом в Подмосковье и недвижимость в Болгарии . Об этом сообщает издание Starhit

Умерший актер не оставил финансовых средств — все ушло на многолетнее восстановление после тяжелой аварии и лечение онкологического заболевания.

У артиста два наследника: супруга Людмила Поргина , и сын Андрей. Журналисты уверены, что конфликтов из-за наследства не будет. По словам вдовы, Караченцов предчувствовал свой уход и в больнице подписал документы, передав все имущество сыну. Речь идет о недвижимости, имеющей высокую рыночную цену.

По данным издания, артист владел элитной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы в Шведском тупике, недалеко от МХАТ им. Горького. Апартаменты в 250 кв метров оцениваются примерно в 300 миллионов рублей.

Кроме того, в наследство входит загородный дом в поселке Валентиновка, рядом с национальным парком «Лосиный остров». Здесь Караченцов восстанавливал здоровье после аварии. Двухэтажный дом с постройками расположен на 50 сотках. Цена земли издания может достигать 400 миллионов рублей.

Отмечается, что наследством может стать недвижимость в Болгарии, а также два автомобиля.

Российский актер Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив одного дня до своего 74-летия.