Бледанс: слишком много потрясений

Эвелина Бледанс легла в клинику и сообщила, что пережила несколько потрясений

Известная российская актриса Эвелина Бледанс в субботу, 27 октября, призналась, что пережила сразу несколько потрясений, после которых ей потребовалось восстановление моральных и физических сил.

Артистка на некоторое время легла в подмосковную клинику, чтобы побыть одной и находиться под присмотром специалистов. Эвелина, однако, не стала рассказывать, что именно произошло в ее жизни.