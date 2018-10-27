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Бузова поблагодарила фанатов за поддержку
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«Спасибо моим людям»: Бузова поблагодарила фанатов за поддержку 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Instagram
Певица призналась, что «живёт и творит» для тех, кто её любит.
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась в «Инстаграме» коротким видео со своего концерта в Казани. На нём хор фанаток поёт одну из её песен — «Принимай меня». Такое единство и поддержка способны тронуть многих. И сама звезда растрогана.
«Спасибо моим людям в Казани, — написала Ольга в «Инстаграме», — за то, что принимаете меня такой, какая есть. Я безгранично счастлива и благодарна вам за вашу любовь. Я живу и творю для вас».
Многие подписчики тоже не остались равнодушными. «Так держать! Не обращай внимания на хейтеров!» — написали Ольге. Многие поддержали певицу добрыми пожеланиями и комплиментами: «Мы тебя любим», «Какая ты красавица». Кто-то даже сравнил Бузову с королевой поп-музыки: «Песни классные у неё, композиции обалденные тоже, музыка красивая. Сама Ольга красотка. И чем она хуже Мадонны, у которой тоже не было голоса и было много шоу-программ, Ольга по той же дороге идёт».
Но большинство фолловеров заинтересованы в другом: чем же все-таки закончились отношения Ольги с победителем шоу «Замуж за Бузову»? И закончились ли они? Некоторые призвали звезду не верить перепискам и посетовали на то, что она, возможно, упустила лучшего мужчину в своей жизни. Сама Ольга на эти комментарии не ответила.
Напомним, бизнесмен Денис Лебедев победил в борьбе за руку и сердце Бузовой. Но в день финального выпуска стало известно, что победитель пришел на шоу только ради того, чтобы заработать на имени Ольги. Кроме того, из опубликованных личных переписок стало известно, что Лебедев изменял звезде, жил за счет женщины и злоупотреблял запрещенными веществами. Бузова была в шоке и заявила, что не сможет «жить рядом с таким человеком».
Вчера Ольга рассказала о том, что получила награду от журнала Moda Topical, в номинации «Прорыв года». В эту же категорию попал и Филипп Киркоров.
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