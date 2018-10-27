«Мальдивы и без детей»: Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем

Актриса Оксана Акиньшина недавно приняла предложение сняться в российском фильме ужасов «Рассвет». Продюсером этой картины выступает ее бывший супруг Дмитрий Литвинов . Правда, прежде чем согласиться, Оксана выдвинула жесткое условие, которое Литвинов принял безоговорочно: дети приедут на съемки вместе с мамой.

«Иногда мне присылают проект на 70 съемочных дней. Я не могу себе такого позволить, — рассказала Акиньшина. — Но, как я могу исчезнуть из дома на три с половиной месяца? Не видеть полуторагодовалого ребенка? Я не могу! На 15 съемочных дней у меня еще получается уехать, но в более длительные поездки я стараюсь брать детей с собой. Я все равно с ними! У меня и жизни-то другой особенно нет: я либо на съемках, либо дома».

Оксана также призналась, что до появления детей в своей жизни, она была очень зажатая, закрытая и закомплексованная. «С появлением каждого ребенка — одного, второго, третьего — я становилась все более легкой и свободной, — рассказала актриса. Зато алкоголь мне в магазинах не продают до сих пор — слишком молодо выгляжу».