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Акиньшина мечтает об отпуске с мужем
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«Мальдивы и без детей»: Оксана Акиньшина мечтает об отпуске с мужем 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН/"КП"
Актриса Оксана Акиньшина недавно приняла предложение сняться в российском фильме ужасов «Рассвет». Продюсером этой картины выступает ее бывший супруг Дмитрий Литвинов. Правда, прежде чем согласиться, Оксана выдвинула жесткое условие, которое Литвинов принял безоговорочно: дети приедут на съемки вместе с мамой.
«Иногда мне присылают проект на 70 съемочных дней. Я не могу себе такого позволить, — рассказала Акиньшина. — Но, как я могу исчезнуть из дома на три с половиной месяца? Не видеть полуторагодовалого ребенка? Я не могу! На 15 съемочных дней у меня еще получается уехать, но в более длительные поездки я стараюсь брать детей с собой. Я все равно с ними! У меня и жизни-то другой особенно нет: я либо на съемках, либо дома».
Оксана также призналась, что до появления детей в своей жизни, она была очень зажатая, закрытая и закомплексованная. «С появлением каждого ребенка — одного, второго, третьего — я становилась все более легкой и свободной, — рассказала актриса. Зато алкоголь мне в магазинах не продают до сих пор — слишком молодо выгляжу».
Став многодетной мамой Оксана стала домоседкой, она не любит тусовок и соцсетей. Единственное, чего не хватает звезде в ее размеренной жизни — это отпуска в компании собственного мужа. «Мальдивы, нет детей, много секса, море. И все!» — призналась актриса изданию starhit.ru.
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