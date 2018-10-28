«Копия Королевой»: дочь Николаева удивила поклонников

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Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева 

Дни.ру + ещё 4 1 час назад
Фото: instagram
Старшая дочь Игоря Николаева Юлия отмечает 40-летие. Композитор отставил ей трогательное послание в Instagram.
"27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, мое солнышко Юлечка! Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!" — написал музыкант (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена — прим.ред.).
Присоединилась к поздравлению и жена Николаева Юлия Проскурякова.
"Ты наше солнышко, наша радость, наша гордость, наша опора и надежда…, а также добрый, душевный Человечек, преданная подруга, талантливая личность, которая сама пишет замечательные песни для себя и для других", — заявила певица.
При этом Проскурякова в своем поздравлении умудрилась выдать тайну личной жизни Николаевой. Оказывается, дочь композитора так и не обрела семейное счастье.
"Я хочу пожелать тебе Счастья и здоровья прежде всего, успехов и удачи в твоей работе, встретить еще любовь всей твоей жизни и выйти за него замуж. стать мамой, если захочется и, конечно, не бояться мечтать, творить, писать и радоваться каждому дню", — отметила Юлия, прикрепив к поздравлению ссылку на страничку дочери Николаева в Instagram.
Пользователи внимательно изучив снимки именинницы пришли к выводу, что она очень сильно похожа на бывшую супругу Николаева.
"Юлия — копия Наташи Королевой. Это очень странно", — написал в комментариях шокированный сходством поклонник композитора.
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