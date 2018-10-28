«Копия Королевой»: дочь Николаева удивила поклонников

Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева

Старшая дочь Игоря Николаева Юлия отмечает 40-летие. Композитор отставил ей трогательное послание в Instagram.

"27 октября 1978 года в Южно-Сахалинске родилась моя дочка, мой бриллиантик, мое солнышко Юлечка! Сегодня твой день, малыш, будь счастлива!" — написал музыкант (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена — прим.ред.).

Присоединилась к поздравлению и жена Николаева Юлия Проскурякова

"Ты наше солнышко, наша радость, наша гордость, наша опора и надежда…, а также добрый, душевный Человечек, преданная подруга, талантливая личность, которая сама пишет замечательные песни для себя и для других", — заявила певица.

При этом Проскурякова в своем поздравлении умудрилась выдать тайну личной жизни Николаевой. Оказывается, дочь композитора так и не обрела семейное счастье.

Пользователи внимательно изучив снимки именинницы пришли к выводу, что она очень сильно похожа на бывшую супругу Николаева.