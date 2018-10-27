Анна Хилькевич рассмешила поклонников несуразным нарядом

Также молодая актриса, недавно ставшая мамой, дала отпор критикам.

Недавно звезда «Универа» опубликовала в «Инстаграме» забавное фото. На нем Анна позирует в огромной ярко-желтой куртке. «Не понимаю, почему многим не нравится мой стиль. Оверсайз же в моде», — подписала фото актриса.

Некоторые почему-то на полном серьезе восприняли этот снимок, явно сделанный шутки ради. «Тебе так удобно?», «Красивая девушка, а куртка уродливая. Сними!» — недоумевают подписчики. Но большинство отозвалось на публикацию с юмором: «Не маловата ли?», «Трёхкомнатный пуховик, даже гостей можно принять», «У Николая Валуева одолжила?».

Не так давно Анна Хилькевич стала мамой. 20 августа она родила дочь Марию, и сейчас работает над тем, чтобы вернуть себе форму. Она подолгу гуляет с дочкой, пользуется кофейным скрабом, сидит на разумной диете и старается вести активный образ жизни.

Но многим подписчикам Ани в «Инстаграме» почему-то показалось, что звезда мало занимается воспитанием ребенка. Хилькевич начали осуждать за то, что она «нигде не бывает с ребенком». Эти замечания задели актрису, и она опубликовала пост, в котором дала отпор критикам.

«Я ну никак не могу понять…неужели вы и правду думаете, что вся моя жизнь— то, что я выкладываю? Вот эти 2-3 несчастные фотографии в день? Или 5 сторис? С чего вы решили, что знаете всю мою жизнь!?» — написала звезда. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 27 Окт 2018 в 1:12 PDT

Она посоветовала недоброжелателям не говорить о том, чего не знаешь наверняка. А во-вторых — не лезть не в свое дело. Также Анна напомнила, что у нее есть и старшая дочь, и она тоже уделяет ей внимание.

Поклонники поддержали Хилькевич. «Не слушайте никого. Вы всегда знаете свою жизнь лучше других!», «Это они от зависти», «Развелось умников…» — пишут Ане фолловеры.