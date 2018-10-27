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Хилькевич рассмешила поклонников несуразным нарядом
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Анна Хилькевич рассмешила поклонников несуразным нарядом 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Instagram
Также молодая актриса, недавно ставшая мамой, дала отпор критикам.
Недавно звезда «Универа» опубликовала в «Инстаграме» забавное фото. На нем Анна позирует в огромной ярко-желтой куртке. «Не понимаю, почему многим не нравится мой стиль. Оверсайз же в моде», — подписала фото актриса.
Некоторые почему-то на полном серьезе восприняли этот снимок, явно сделанный шутки ради. «Тебе так удобно?», «Красивая девушка, а куртка уродливая. Сними!» — недоумевают подписчики. Но большинство отозвалось на публикацию с юмором: «Не маловата ли?», «Трёхкомнатный пуховик, даже гостей можно принять», «У Николая Валуева одолжила?».
Не так давно Анна Хилькевич стала мамой. 20 августа она родила дочь Марию, и сейчас работает над тем, чтобы вернуть себе форму. Она подолгу гуляет с дочкой, пользуется кофейным скрабом, сидит на разумной диете и старается вести активный образ жизни.
Но многим подписчикам Ани в «Инстаграме» почему-то показалось, что звезда мало занимается воспитанием ребенка. Хилькевич начали осуждать за то, что она «нигде не бывает с ребенком». Эти замечания задели актрису, и она опубликовала пост, в котором дала отпор критикам.
«Я ну никак не могу понять…неужели вы и правду думаете, что вся моя жизнь— то, что я выкладываю? Вот эти 2-3 несчастные фотографии в день? Или 5 сторис? С чего вы решили, что знаете всю мою жизнь!?» — написала звезда.
Она посоветовала недоброжелателям не говорить о том, чего не знаешь наверняка. А во-вторых — не лезть не в свое дело. Также Анна напомнила, что у нее есть и старшая дочь, и она тоже уделяет ей внимание.
Поклонники поддержали Хилькевич. «Не слушайте никого. Вы всегда знаете свою жизнь лучше других!», «Это они от зависти», «Развелось умников…» — пишут Ане фолловеры.
Сейчас молодая мама улетает со старшей дочерью в Париж. Она планирует показать Арианне свой любимый европейский город. И, конечно же, французский Диснейленд.
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