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«Больно»: Кудрявцева оплакивает Караченцова
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«Больно»: Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая опубликовала в своем микроблоге поминальную речь о любимом актере.
На страничке Леры Кудрявцевой в Instagram, как и у многих артистов страны, появилась поминальная речь об актере Николае Караченчове. Свой пост телеведущая сопроводила видео-роликом на песню «Молитва» в его исполнении.
«Как-то уж сильно больно, весь день думаю о нем. О его судьбе. Эта авария, болезнь, потрясающая жена, которая была всегда взявшись за руку с ним. Роли, его роли. Мужчина — харизма, талант, этот голос с хрипотцой. Уходят, уходит поколение настоящих людей, а что останется после них… Мы уже видим сейчас, к сожалению», — написала Лера.
Подписчики поддержали Кудрявцеву, присоединившись к соболезнованиям семье актера. «Да сейчас уже таких мало», «Очень грустно, такие глыбы уходят, им ещё бы жить и жить, яркие, красивые люди», «Он навсегда останется в наших сердцах! Настоящий, талантливый, мужчина с большой буквы!», «К сожалению, вы правы, Лера», «Да, все как Вы написали… Слезы… Спасибо супруге Людмиле, не все смогут… Земля пухом…», «Лера, я просто разрыдалась, царствия Николаю небесного… Уходит золотой фонд России», «О нём невозможно не думать! Не передать чувство безысходности. Скорбим вместе с вами», «Лера как вы правы, со вчерашнего дня плачу и восприняла это как потерю близкого человека. Мне кажется, он для всех был очень близок… Его роли, его талант, все сошлось в одном человеке. Таких не забывают», — написали они.
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