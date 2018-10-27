«Больно»: Кудрявцева оплакивает Караченцова

«Больно»: Лера Кудрявцева оплакивает Николая Караченцова

Телеведущая опубликовала в своем микроблоге поминальную речь о любимом актере.

«Как-то уж сильно больно, весь день думаю о нем. О его судьбе. Эта авария, болезнь, потрясающая жена, которая была всегда взявшись за руку с ним. Роли, его роли. Мужчина — харизма, талант, этот голос с хрипотцой. Уходят, уходит поколение настоящих людей, а что останется после них… Мы уже видим сейчас, к сожалению», — написала Лера.

Подписчики поддержали Кудрявцеву, присоединившись к соболезнованиям семье актера. «Да сейчас уже таких мало», «Очень грустно, такие глыбы уходят, им ещё бы жить и жить, яркие, красивые люди», «Он навсегда останется в наших сердцах! Настоящий, талантливый, мужчина с большой буквы!», «К сожалению, вы правы, Лера», «Да, все как Вы написали… Слезы… Спасибо супруге Людмиле, не все смогут… Земля пухом…», «Лера, я просто разрыдалась, царствия Николаю небесного… Уходит золотой фонд России», «О нём невозможно не думать! Не передать чувство безысходности. Скорбим вместе с вами», «Лера как вы правы, со вчерашнего дня плачу и восприняла это как потерю близкого человека. Мне кажется, он для всех был очень близок… Его роли, его талант, все сошлось в одном человеке. Таких не забывают», — написали они.