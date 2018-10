Лорак догнала Шнура: что случилось на «Голосе»

На третьем этапе слепых прослушиваний седьмого сезона вокального проекта «Голос» активнее всех среди наставников была Ани Лорак, набравшая троих человек, и поравнявшаяся по количеству выбранных участников с Сергеем Шнуровым. Лидером остается Баста с семью конкурсантами, а Константин Меладзе откатился на последнюю строчку с пятью.

Продолжаются слепые прослушивания седьмого сезона вокального шоу «Голос», получившего в этот раз название «Перезагрузка». После двух прошедших эпизодов можно смело заявить, что радикальное обновление состава наставников привнесло в проект свежие веяния. Сразу три члена жюри в этом году впервые приняли участие в шоу. Это Константин Меладзе, Сергей Шнуров и Ани Лорак. И только рэпер Баста уже хорошо знаком зрителям.

За два выпуска между Бастой и Шнуром возникла определенная химия. Наставники часто подшучивают друг над другом, иногда разражаются шутливыми взаимными упреками и ведут отчаянную борьбу за конкурсантов, если нажимают одновременно на заветную красную кнопку. Это создает дополнительную интригу и добавляет динамики всему шоу.

В общем, российский «Голос» чем-то стал напоминать американский, когда Блейк Шелтон и Адам Левин устраивают целые шоу в борьбе за участников.

Константин Меладзе выступает в сезоне в качестве самого разумного наставника, не поддающегося эмоциям. Он старается по полочкам разложить выступление каждого из претендентов и играет своеобразную роль голоса разума во всей этой веселой и разношерстной компании. Что касается Ани Лорак, то она часто занимает нейтральную позицию в перепалках Шнура и Басты, но периодически попадает под перекрестный огонь, так как сидит аккурат между ними. Стало явно заметно, что вкусы Меладзе и Лорак во многом совпадают, что не удивительно (все-таки Константин очень долго сотрудничает с Ани), но в отличие от своего коллеги она проявляет больше эмоции и чаще нажимает на кнопку скорее по зову сердца, нежели руководствуясь холодным расчетом.

Перед началом третьего раунда слепых прослушиваний в лидерах был Баста с пятью членами в своей команде, по четыре участника у Шнурова и Меладзе, а Лорак набрала к себе троих конкурсантов.

Первым, к кому повернулись наставники, стал Шаэн Оганесян из Санкт-Петербурга спел знаменитую композицию Рея Чарльза «I Got a Woman». Причем Баста сделал это буквально на втором аккорде. Недолго ждали Шнур и Ани Лорак, и только Меладзе решил сохранить невозмутимость и не стал наживать на кнопку.

После долгой борьбы и споров между наставниками, слово наконец предоставили Шаэну, который в итоге выбрал своего земляка — Шнура.

Сергей обзавелся еще одной колоритной конкурсанткой. Участница первого сезона «Голос. Дети» Рушана Валиева, которой уже исполнилось 19 лет, спела композицию «Пообiцяй менi» украинского инди-коллектива «Один в каноэ». В тот раз к Рушане никто не повернулся, зато во взрослой версии «Голоса» она заставил нажать на кнопку всех наставников, во многом благодаря своему необычному тембру.

Баста может быть очень доволен этим вечером, так как к нему присоединилась Анна Пингина 40 лет, которая проживает и занимается музыкой в Токио. Она исполнила собственную песню на стихотворение Марины Цветаевой «Говорила мне бабка лютая…» К ней повернулась вся мужская часть жюри, но сделали это наставники буквально под самый конец исполнения. Пингиной было тяжело сделать выбор, но в итоге она решила пойти к команде Басты. Василия также впечатлил под конец выпуска 25-летний Константин Битеев из Петербурга с неожиданным выбором песни — он исполнил композицию Адель «When We Were Young».

Появились в шоу и иностранные участники. 38-летний Валерио Згарджи из Милана исполнил хит Фрэнка Синатры «I've Got You Under My Skin». К нему повернулись Меладзе и Лорак, и в итоге Валерио выбрал Константина.

Долгое время сидела в засаде Ани Лорак, которая и так отстает от своих коллег. Под конец эпизод Ани проявила завидную активность и набрала в команду сразу трех участников.

Сначала Лорак повернулась к Ольге Шитовой из села Пыть-Ях Тюменской области, которая спела хит Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody», а затем стала единственной, кто выбрал 55-летнего москвича Валерия Анохина , работающего в Театре Моссовета, который решил попробовать себя на музыкальном поприще. Он исполнил песню «Синева, пустота, тишина» группы «Аракс», которая в 80-е годы входила в состав Театра «Ленком». Третьим выбором Лорак стала 23-летняя Александра Круглова, спевшая хит Бейонсе «If I Were A Boy».

В общем итоге расстановка сил среди наставников изменила. Баста остался в лидерах с командой из семи человек. Шедшая на последнем месте Ани Лорак теперь делит вторую строчку со Шнуром, у которых по шестеро подопечных. Мало был активен Меладзе, принявший в свою группу только одного конкурсанта, и теперь у Константина пятеро участников.