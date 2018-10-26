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Успенская потратила 7 миллионов на лечение дочери
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Любовь Успенская потратила на лечение дочери 7 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 38 минут назад
Фото: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА/EG.RU
Любовь Успенская готова отдать любые деньги для своей единственной дочери. 11 сентября Татьяна Плаксина упала с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов.
«У нее могла быть гангрена — три зуба нижних ушли вниз, их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс», — рассказала Любовь в программе «Ты не поверишь!».
«На сегодняшний день я действительно уже заплатила больше ста тысяч долларов. А еще непонятно, сколько потребуется в будущем. Но это уже не имеет значения. Сейчас для меня главное, чтобы дочка выздоровела», — поделилась Успенская в интервью с «Собеседником».
Певица с дочерью тепло общаются, они поддерживают друг друга в непростых ситуациях, но по некоторым вопросам не могут договориться. Так, недавно Любовь Успенская поставила дочери ультиматум: либо та рожает в скором времени ребенка, либо остается без наследства. Татьяна не готова сейчас становиться мамой, но ее звездная мама уверена, что скоро девушка одумается.
Кстати, сама Успенская родила свою единственную дочь в 35 лет. По нынешним меркам, не так поздно, но на тот момент она считалась старородящей женщиной.
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