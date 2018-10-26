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Близкий друг Караченцова рассказал о его последних днях
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Близкий друг Караченцова рассказал о его последних днях жизни 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ближайший друг актера Николая Караченцова Рудольф Фурманов рассказал о последних днях жизни артиста.
По словам Фурманова, Караченцов умирал на протяжении последних трех дней. Еще 22 октября, несмотря на свое состояние, артист поздравил Фурманова с 80-летием. По его словам, родные Караченцова молились, чтобы он не умер в юбилейные дни своего друга, поскольку не хотели его огорчать.
«Он умер накануне своего дня рождения — это тоже знак божественный, — наверное, я так думаю», — сказал Фурманов.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Артист умер в больнице, последние годы он боролся с раком легких.
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