Близкий друг Караченцова рассказал о его последних днях жизни

По словам Фурманова, Караченцов умирал на протяжении последних трех дней. Еще 22 октября, несмотря на свое состояние, артист поздравил Фурманова с 80-летием. По его словам, родные Караченцова молились, чтобы он не умер в юбилейные дни своего друга, поскольку не хотели его огорчать.

«Он умер накануне своего дня рождения — это тоже знак божественный, — наверное, я так думаю», — сказал Фурманов.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Артист умер в больнице, последние годы он боролся с раком легких.