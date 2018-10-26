Дочь Борисовой рассказала о домашнем насилии

«Папа поднимал на меня руку»: дочка Даны Борисовой не хочет общаться с отцом

В кресле телешоу Дана Борисова рассказала о проблемах с бывшим мужем, которые не прекратились после того, как женщина стала бороться с наркотической зависимостью и вести трезвую жизнь. Экс-супруг не только требует с Борисовой алименты на 11-летнюю дочь Полину, но и, по словам телеведущей, может поднять на нее руку.

О таком отношении отца к дочери повествовали сканы переписки Борисовой, которые продемонстрировали в студии. На вопрос Бузовой, правда ли это, девочка ответила утвердительно.

"Было дело", — согласилась она.

Последние 3 месяца дочь проживает вместе с мамой, их отношения заметно потеплели за год, и в дом отца дочь не рвется.

Полина, осведомленная о зависимости своей мамы, во всем поддерживала Дану, включая свободу выбора матери в любовных связях. Эта горячая поддержка вызвала у некоторых гостей студии негодование, они считают, что чересчур личные знания о матери травмируют ребенка. Однако Бузова вступилась за мать и дочь, напомнив, что девочка все-таки общается с отцом и является мощным стимулом для матери не возвращаться к наркотикам.