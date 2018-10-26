«Жить хочу»: Шепелев о тайной беседе с Караченцовым

Стало известно о тайной беседе Шепелева с Караченцовым

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram воспоминание о разговоре с Николаем Караченцовым, состоявшемся летом в Израиле

Шепелев рассказал, что ему запомнился диалог с артистом после интервью, когда выключили камеры и микрофоны.

«Вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?», — спросил телеведущий.

«Жить хочу», — ответил ему Караченцов.

Шепелев отметил, что история борьбы за жизнь Николая Караченцова неразрывно связана с историей преданности и самопожертвования его супруги Людмилы Поргиной.

Народный артист РСФСР скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Последние годы Караченцов вел борьбу с раком легких.