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«Жить хочу»: Шепелев о тайной беседе с Караченцовым
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Стало известно о тайной беседе Шепелева с Караченцовым 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в Instagram воспоминание о разговоре с Николаем Караченцовым, состоявшемся летом в Израиле.
Шепелев рассказал, что ему запомнился диалог с артистом после интервью, когда выключили камеры и микрофоны.
«Вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?», — спросил телеведущий.
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«Жить хочу», — ответил ему Караченцов.
Шепелев отметил, что история борьбы за жизнь Николая Караченцова неразрывно связана с историей преданности и самопожертвования его супруги Людмилы Поргиной.
Народный артист РСФСР скончался 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. Последние годы Караченцов вел борьбу с раком легких.
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