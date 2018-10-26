Шарапова получила в подарок шикарный ремонт

Арина Шарапова получила в подарок от Первого канала шикарный ремонт

57-летняя Арина Шарапова решила изменить интерьер своей самой любимой комнаты и дизайнеры программы «Идеальный ремонт» помогли телеведущей воплотить ее мечту в жизнь. В интервью светская львица призналась, что уже задумывалась о том, чтобы обратиться к специалистам и обновить обстановку, воспользовавшись советами профессионалов.

«Если бы не "Идеальный ремонт", я бы еще лет 20 не ремонтировала квартиру», — с юмором отметила Арина Шарапова.

В ответ на восклицания легендарной теледивы ведущая программы заверила, что квартира знаменитости похожа на «лавку чудес».

Дизайнер программы предложила концепцию, которая сделает интерьер в квартире телеведущей модным и стильным/Фото: кадр из передачи

Опытным мастерам передачи предстояло отремонтировать гостиную, площадью 30 метров и примыкающей к ней семиметровую столовую, а также небольшую прихожую с гардеробной. Осмотрев помещение дизайнеры пришли к мнению, что хозяйка дома предпочитает модерн и увлекается Востоком. Позже выяснилось, что дедушка и бабушка Арины долгое время или и работали на Дальнем Востоке.

Именно поэтому ведущая программы предложила Шараповой необычную альтернативу: классический интерьер с французскими мотивами. Впервые прославленная телеведущая рассказала о том, как она относится к браку, отметив, что не терпела лжи и поэтому долгое время не могла позволить себе пойти на уступки и компромисс в той или иной спорной ситуации. Арина Шарапова была замужем четыре раза. «Конечно, первый развод дался тяжело. После этого я 10 лет не выходила замуж. Я сейчас живу в счастливом браке. Поэтому, нет смысла чего-то вспоминать…. Эдуард у меня человек очень терпимый и вот уже скоро 20 лет как мы вместе», — уточнила телеведущая.

Арина Шарапова вышла замуж за бывшего военнослужащего Эдуарда Карташова. У теледивы есть сын Даниил, ему 37 лет и двое внуков: 12-летний Никита и 9-летний Степан. Увидев преобразившуюся гостиную после ремонта светская львица тепло поблагодарила мастеров программы и Первый канал, отметив, что осталась довольна, тем с каким профессионализмом были выполнены отделочные работы. Также Арина Шарапова по достоинству оценила интерьер и убранство комнаты, которая стала светлее благодаря теплым оттенкам.