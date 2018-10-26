Опубликовано последнее видео с Караченцовым

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В Сеть попало последнее видео с Николаем Караченцовым 

Газета.Ru 1 час назад
В Сети появилось последнее появление на камеру Николая Караченцова, скончавшегося утром 26 октября.
На интервью с супругой артиста Людмилой Поргиной, данное в сентябре 2018 года "Пятому каналу", обратил внимание телеканал "Рен-ТВ".
В сюжете появляется и сам тяжело больной артист, которому супруга читала стихи. Он с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.
Ранее соболезнования по поводу смерти Караченцова высказал президент России Владимир Путин.
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