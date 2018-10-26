Опубликовано последнее видео с Караченцовым

В Сеть попало последнее видео с Николаем Караченцовым

В Сети появилось последнее появление на камеру Николая Караченцова, скончавшегося утром 26 октября.

На интервью с супругой артиста Людмилой Поргиной, данное в сентябре 2018 года "Пятому каналу" , обратил внимание телеканал "Рен-ТВ".

В сюжете появляется и сам тяжело больной артист, которому супруга читала стихи. Он с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.