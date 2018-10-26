Басков рассказал о «столкновениях» с Киркоровым 

Певец Николай Басков объяснил сюжет клипа «Ибица» тем, что его и Филиппа Киркорова «постоянно сталкивают лбами». Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По словам артиста, об их отношениях рассказывают небылицы, над которыми певцы и решили посмеяться. Басков заявил, что клип был вдохновлен американским сериалом «Вражда» о соперничестве двух кинозвезд.
В сентябре Киркоров и Басков выпустили клип на песню «Ибица».
Это видео набрало на YouTube более 18 миллионов просмотров.
Клип получил 263 тысячи лайков и более 300 тысяч дизлайков. В одной из сцен Киркоров опрокидывает кабину биотуалета с Басковым, и того заливает содержимым унитаза.
Мнения интернет-пользователей по поводу клипа разделились: некоторых клип повеселил, другие называли видео «мерзким» и звали на помощь министра культуры.