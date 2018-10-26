Басков рассказал о «столкновениях» с Киркоровым

По словам артиста, об их отношениях рассказывают небылицы, над которыми певцы и решили посмеяться. Басков заявил, что клип был вдохновлен американским сериалом «Вражда» о соперничестве двух кинозвезд.

В сентябре Киркоров и Басков выпустили клип на песню «Ибица».

Это видео набрало на YouTube более 18 миллионов просмотров.

Клип получил 263 тысячи лайков и более 300 тысяч дизлайков. В одной из сцен Киркоров опрокидывает кабину биотуалета с Басковым, и того заливает содержимым унитаза.

Мнения интернет-пользователей по поводу клипа разделились: некоторых клип повеселил, другие называли видео «мерзким» и звали на помощь министра культуры.