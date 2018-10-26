Известный ведущий рассказал о борьбе с раком

Александр Беляев рассказал о борьбе с раком

В интервью «Пятому каналу» «профессор» признался, что заболевание ему диагностировали еще 6 лет назад, а в ближайшем будущем ему предстоит сложная операция.

«Я ее скорее оттягиваю, и врачи понимают, что у меня все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала тянули до сентября год, но врачи мне сказали, что ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому подойдем», — сказал Беляев.

По словам телеведущего, в прошлом году он уже перенес операцию, после которой долго приходил в себя.

«Я похудел на 15 килограммов. Выглядел, конечно, ужасно. Когда я приехал после больницы, я не мог подняться, спуститься. И хотя мне сказали, что я должен ходить, гулять, я не мог…», — признался «профессор».

Беляев рассказал, что два года от онкологии умерла его мать, а недавно рак крови унес его супругу Нину. По его словам, жена стала для него образцом стойкости.

Телеведущий признался, что болезнь сделала его беспомощным. Все домашние дела ведет его помощница, которая живет в его доме и ухаживает за ним.