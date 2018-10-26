Караченцов не смог исполнить свое последнее желание

Названо последнее желание Караченцова

Актер Николай Караченцов хотел собрать друзей на своём дне рождения 27 октября. Telegram-канал Mash называет встречу с друзьями последним желанием артиста.

По данным Mash, для праздника уже были заказаны шары и торт, и друзей актера пригласили в больницу.

Николай Караченцов скончался утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице. Он умер за день до своего 74-летия. Вдова актера Людмила Поргина заявила, что у него отказали почки.

Прощание с Караченцовым состоится в «Ленкоме» 29 октября.

В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.