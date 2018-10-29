Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова

Пугачева не стала произносить речь на похоронах Караченцова

Москва простилась с Николаем Караченцовым на сцене «Ленкома», пишет «МК».

Марк Захаров открыл церемонию прощания, выступив с речью, в которой вспомнил, что «Ленком» обязан своим названием именно Караченцову.

Олег Газманов процитировал строчки, посвященные Караченцову много лет назад, Инна Чурикова делилась воспоминаниями об артисте более 10 минут.

Алла Пугачева не стала произносить речь. Она молча постояла у гроба, обняла вдову Людмилу Поргину и прошла в зал.

После церемонии прощания Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище.