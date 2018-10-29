Пугачева отказалась от речей на похоронах Караченцова

Москва простилась с Николаем Караченцовым на сцене «Ленкома», пишет «МК».
Проститься с великим актером пришли его коллеги — художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, актеры Александр Збруев, Инна Чурикова, певцы Олег Газманов, Алла Пугачева, композитор Максим Дунаевский, глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и многие другие.
Марк Захаров открыл церемонию прощания, выступив с речью, в которой вспомнил, что «Ленком» обязан своим названием именно Караченцову.
Олег Газманов процитировал строчки, посвященные Караченцову много лет назад, Инна Чурикова делилась воспоминаниями об артисте более 10 минут.
Алла Пугачева не стала произносить речь. Она молча постояла у гроба, обняла вдову Людмилу Поргину и прошла в зал.
После церемонии прощания Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище.