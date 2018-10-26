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Скончался Николай Караченцов
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Скончался Николай Караченцов 

Рамблер 59 минут назад
Актер Николай Караченцов скончался. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Канал не привел каких-либо подробностей произошедшего.
Около полутора лет назад стало известно, что Народный артист РСФСР Николай Караченцов болен раком. Врачи обнаружили в его в левом легком злокачественное новообразование.
Весной нынешнего года Караченцов прошел в Израиле курс радиотерапии, однако, как рассказывала его супруга Людмила Поргина, лучевая терапия не помогла актеру. С тех пор Караченцов лечился в России, а в начале октября Поргина сообщала, что он заболел двусторонним воспалением легких.
Тогда Поргина отмечала, что ее супруг лечится в бесплатной государственной клинике и тяжело переносит новую болезнь из-за рака.
Николаю Караченцову было 73 года. Он прославился ролями в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Белые росы», «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «12 стульев», «Приключения Электроника», «Остров сокровищ» и многих других.
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