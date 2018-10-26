Полина Гагарина открыла собственный магазин одежды

Наставница вокального проекта «Голос» развивает доходный бизнес. Полина Гагарина представила свой магазин одежды Gagarashop, в котором можно купить футболки с уникальным дизайном и автографами от артистки.

Выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина сумела построить головокружительную сольную карьеру. Все складывается, как по нотам и в личной жизни светской львицы: от первого брака она воспитывает сына Андрея. В отношениях с звездным фотографом Дмитрием Исхаковым певица родила дочку Мию. Новый супруг артистки с легкостью сумел найти общий язык с сыном Полины Гагариной, очаровав саму исполнительницу заботой и вниманием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 24 Окт 2018 в 9:10 PDT Ни для кого не секрет, что звезды отечественного шоу-бизнеса зарабатывают не только своей концертной деятельностью и участием в рекламной компании, но и успешно ведут бизнес, который приносит им неплохие дивиденды. Артисты открывают рестораны, бургерные, выпускают свою линию одежды, парфюмерии и косметики.

Полина Гагарина не осталась в стороне: она представила свой магазин одежды Gagarashop, в котором можно приобрести футболки с надписями «Обезоружена», «Драма больше нет» и с автографом артистки. Пока ассортимент моделей не велик, и представлены они лишь в трех цветах: черном, сером и белом. Доставка одежды будет осуществляться по всему миру, а владелица бренда обещает высокое качество каждой выпущенной модели. При этом администратор магазина заверяет потенциальных покупателей, что линейка продукции будет расширяться, и новый бизнес Гагариной не ограничится производством одних лишь футболок.