Названа дата развода Петросяна и Степаненко

Петросяна и Степаненко суд может развести уже 16 ноября

Хамовнический суд Москвы выделил в отдельное производство иск о разводе артистов Евгения Петросяна Елены Степаненко из дела о разделе совместно нажитого имущества. Об этом Business FM сообщил представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин.

«Вопрос о разводе рассмотрит та же судья 16 ноября 10:00. В 10:30 состоится заседание, на котором продолжится рассмотрение иска по разделу имуществу», — сказал он.

По словам адвоката, «если Степаненко не будет возражать, то уже 16 ноября пару могут развести».

«Но в любом случае, это вопрос нескольких недель», — добавил Жорин.

Он выразил удовлетворение принятым решением, поскольку процесс по разделу имущества может занять месяцы, а может быть и годы.

Стоит отметить, что Жорин ходатайствовал о выделении иска о разводе в отдельное производство еще на предварительном 13 августа. Тогда адвокат Степаненко Елена Забралова попросила время, чтобы посоветоваться со своей доверительницей. В итоге суд дал сторонам три месяца до 6 ноября (начиная с 6 августа, когда прошло предварительное слушание, в ходе которого процесс был закрыт) на примирение. Однако оно не состоялось.

С иском о разделе совместно нажитого имуществе Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы в конце июля. По словам представителя суда, речь идет о нескольких квартирах, машинах и другой собственности. Суд наложил арест на имущество до вынесения судом решения.

6 августа Петросян подал встречный иск к жене, потребовав, прежде всего, расторгнуть брак и поделить все поровну. Позже представитель адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет интересы Степаненко, опроверг данные о том, что его доверительницы якобы хочет взыскать в свою пользу 80% имущества. По его словам, исковая сумма требований составляет 57%, при этом 7% из нее — половина из «выведенной» Петросяном собственности.

Адвокат Степаненко Елена Забралова, в свою очередь, уточнила, что истица готова отказаться от квартиры-музея Петросяна, которая по стоимости составляет почти половину всего имущества пары.

«Таким образом, она просит взыскать в свою пользу менее половины собственности, хотя по закону она имеет право на половину», — пояснила Business FM Забралова.

Адвокат Петросяна опровергает информацию о выводе имущества. При этом Сергей Жорин утверждает, что истица и ответчик не живут в браке уже 15 лет. Процесс проходит в закрытом режиме, так как речь идет о частной жизни сторон.

В браке 72-летний народный артист РСФСР Евгений Петросян и 65-летняя заслуженная артистка России, телеведущая и пародистка Елена Степаненко находятся в браке с 1989 года.