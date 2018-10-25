Максим Фадеев даст уникальный сольный концерт спустя 25 лет молчания

Широкой публике Максим Фадеев известен больше как успешный продюсер, но он начинал свой путь в музыке в качестве исполнителя собственных песен. Проблемы со здоровьем вынудили Фадеева отказаться от затеи стать успешным певцом, однако спустя 25 лет молчания он намерен дать сольный концерт.

Максим Фадеев в 17 лет перенес клиническую смерть и после этого начал писать песни. Он был успешным исполнителем и композитором, когда в 38 лет внезапно потерял слух. Длительное время медицина была бессильна, однако некий восточный целитель помог Фадееву частично восстановить способность слышать. Как утверждает Максим, сейчас он слышит на 40% одним ухом и на 60% другим.

Фадеев рассказал, что планирует выступить с сольным концертом в «Крокус Сити Холле» 15 ноября. Однако артисту нельзя слышать громкие звуки, поэтому его слуховой проход будет закрыт, пока он будет на сцене. Специально для этого события Максим Фадеев разработал уникальный шлем, при помощи которого он будет улавливать вибрации. «Я буду на сцене с полностью заблокированным слуховым проходом — лишь смогу чувствовать вибрации через костную проводимость. То есть, по собственным костям буду ощущать предположительные звуки. Это даже нельзя называть звуками — нечто срединное, скорее гудение. Это эксперимент, но риск — благородное дело. Я готовлю эксклюзивную программу, аналогов которой нет. Будут новые песни — пока их будет не так много, потому что я только начинаю что-то выпускать», — написал Максим.