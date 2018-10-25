«Дозагорались»: онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение к своим поклонникам, поблагодарив за поддержку и сообщили, что на время уехали в Италию. Ранее артисты объявили о том, что борются с раком кожи.

О том, что у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой рак, стало известно во время шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Пара скрывала свой недуг четыре года. Признание на всю страну они решили сделать, чтобы предупредить народ об опасной и коварной болезни. Супруги убеждены, что причиной болезни стала чрезмерная любовь к загару.

«Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались», — развела руками Наталья.

Из-за того, что не сразу поставили диагноз, драгоценное время было упущено. В итоге Виктор и Наталья прошли 13 курсов лучевой терапии.

Стало известно, что Рыбин и Сенчукова отправились во Флоренцию . Такой подарок Виктор преподнес Наталье на ее день рождения. Популярной исполнительнице 25 октября исполнилось 48 лет, но выглядит она, по мнению поклонников, на 20 с небольшим.

«Счастья и любви!», «Я в восторге от вас! Молодцы!», «Такие хорошенькие», «Дай Бог вам здоровья, добра и благополучия во всем!», «Какие же вы молодцы, ребята! Искренне вас уважаю и люблю! Дай Господь вам всего лучшего, вы этого заслуживаете!» — рассыпались в комплиментах подписчики семейной пары.

Страшный диагноз был обнаружен у обоих супругов, теперь они борются со смертельным недугом. Артисты уже прошли курс лучевой терапии. Звездная пара рассказала о своей борьбе за жизнь в студии программы «Секрет на миллион».

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова откровенно рассказали историю своей болезни. Музыкантам пришлось пройти через тяжелые испытания. Сначала они скрывали правду о своем недуге, а потом решили, что нужно всех предупредить о том, что может быть опасным для здоровья.

Все началось с того, что у Натальи на ноге появилось пятно, она лечила его мазями. Потом пятно появилось на лице у Виктора, врач предложил сходить к косметологам и удалить его лазером. Он удалил, причем дважды. Биоматериал сразу никто не отправил на исследование, это было сделано чуть позже.

О том, что у обоих артистов рак кожи, доктора сообщили им, когда Рыбин и Сенчукова отдыхали в Италии. После этой новости они плюнули на предостережения, намазались солнцезащитными средствами и пошли на пляж.

«РыбСен» — семейный дуэт звездной пары. Первый опыт совместного исполнения случился в далеком 1990 году: юная Наташа исполнила с группой «Дюна» песню «Старый Сарай». Далее случился перерыв на девять лет. Датой образования дуэта артисты считают 1999 год, в то время было записано две кавер-версии шлягеров из репертуара группы «Круг»: «Ни слова о любви» и «Ты сказала, поверь». Эксперимент оказался весьма удачным. Песни были очень хорошо приняты публикой, музыкальными телеканалами и радиостанциями.

С 1999 по 2009 год Виктор и Наталья занимались сольным творчеством, не оставляя идею петь дуэтом. В процессе появились хиты «Дребедень» и «Милый мой ботаник» — песни про любовь с точки зрения Рыбина. Виктора тянуло в сторону юмора и сатиры (то есть «Дюны»), а Наташе хотелось более сентиментальных композиций. В 2009 году вышел совместный альбом «Дело к ночи». Несмотря на значительное количество удачных песен, диск не получился целостным и стилистически выдержанным, поскольку в нем содержались записи разных лет.

Пара продолжила искать свой стиль и активно работать над следующей пластинкой. Результатом стал релиз альбома «Закон притяжения» (2012), в котором дуэту, наконец, удалось совместить и воплотить все лучшее от своих сольных проектов: нежную лирику и здоровый юмор в отношениях влюбленных людей.