Шаляпину дали работу на телевидении

Известного российского певца Прохора Шаляпина скоро можно будет увидеть на одном из федеральных каналов. Артист рассказал об этом фолловерам на своей страничке в соцсети Instagram.
"Друзья, это не шутка! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ!", — поделился с подписчиками восторженный Шаляпин в своем микроблоге.
По его словам, пока еще многому предстоит научиться, но Прохор верит, "что все получится". Поклонники поздравили артиста с назначением и пожелали успехов на новом поприще.