Шаляпину дали работу на телевидении

Прохор Шаляпин станет ведущим прогноза погоды

Известного российского певца Прохора Шаляпина скоро можно будет увидеть на одном из федеральных каналов. Артист рассказал об этом фолловерам на своей страничке в соцсети Instagram.

"Друзья, это не шутка! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ!", — поделился с подписчиками восторженный Шаляпин в своем микроблоге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) 27 Окт 2018 в 12:36 PDT

По его словам, пока еще многому предстоит научиться, но Прохор верит, "что все получится". Поклонники поздравили артиста с назначением и пожелали успехов на новом поприще.