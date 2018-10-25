Певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась, говоря о любви в эфире шоу канала ТНТ «Бородина против Бузовой».
В самом начале 48-го эпизода программы телеведущий Влад Кадони, который заменял постоянную ведущую шоу Ксению Бородину, описал свою роль в программе как разоблачителя фейковых пар-участниц. Бузова же, объясняя свою, не сумела сдержать слез.
«Я, Ольга Бузова, остаюсь верна себе: я за тех, кто ищет любовь…» — начала она и не смогла закончить.
Бузова извинилась, сообщила, что «все нормально», и через несколько секунд бодрым голосом произнесла фразу целиком.
После этого Кадони объяснил произошедшую заминку болезнью Бузовой, однако отказался делать для нее какие-либо «поблажки».
«Почему мужчины такие жестокие все?» — с улыбкой спросила Бузова.
На прошлой неделе в своем инстаграме Бузова рассказала, что Денис Лебедев, победитель шоу, на котором она искала себе жениха, «нагло и бесцеремонно растоптал» ее чувства. По словам певицы и телеведущей, Лебедев оказался «чудовищным и бездушным», лгал и изменял ей, использовал, предавал и продавал.