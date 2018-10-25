Бузова расплакалась, говоря о любви

В самом начале 48-го эпизода программы телеведущий Влад Кадони , который заменял постоянную ведущую шоу Ксению Бородину, описал свою роль в программе как разоблачителя фейковых пар-участниц. Бузова же, объясняя свою, не сумела сдержать слез.

«Я, Ольга Бузова, остаюсь верна себе: я за тех, кто ищет любовь…» — начала она и не смогла закончить.

Бузова извинилась, сообщила, что «все нормально», и через несколько секунд бодрым голосом произнесла фразу целиком.

После этого Кадони объяснил произошедшую заминку болезнью Бузовой, однако отказался делать для нее какие-либо «поблажки».

«Почему мужчины такие жестокие все?» — с улыбкой спросила Бузова.