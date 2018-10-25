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Паспорт Валерия Леонтьева продают в Сети
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Паспорт Валерия Леонтьева продают в Сети 

Рамблер + ещё 1 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Паспорт певца Валерия Леонтьева продается на интернет-доске объявлений «Авито», сообщает «Комсомольская правда».
Продавец, петербуржец по имени Денис, просит за личный документ Народного артиста России 100 тысяч рублей.
Изданию он рассказал, что примерно в конце 1990-х годов приобрел паспорт Леонтьева у коллекционера, который сообщил ему, что документ певец случайно оставил в гостинице «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге.
«Паспорт у него уже давно новый, а это как раритет», — отметил Денис.
Судя по фотографиям, которыми продавец сопроводил объявление о продаже, паспорт был выдан Леонтьеву ОВД Советского райисполкома города Горького (ныне Нижний Новгород) 5 сентября 1981 года.
Кроме того, на снимках видна подпись Леонтьева, а также шесть отметок о местах его жительства — в Горьком, Ворошиловграде (ныне Луганск) и Москве.
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