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Пугачеву втягивают в скандал на Украине
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Пугачева с помидорами поставила на уши Украину 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Киеве разгорелся языковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не может обучать детей музыке на родном языке; втянутой в пересуды оказалась и певица Алла Пугачева.
О ситуации рассказала в Facebook семья местных журналистов Кристины Коциры и Богдана Кутепова. Они жалуются, что их семилетняя дочь не может распеваться на украинском языке. Они боятся, что первой разученной песней девочки станет произведение Пугачевой — "исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией".
"Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а там все было на русском", — цитирует пару издание "Обозреватель".
Они не могут поверить, что в школе нет упражнений на родном языке. Кристина Коцира поделилась разговором с дочерью. По ее словам, девочке сказали, что на следующем уроке они будут учить композицию Аллы Пугачевой.
Также девочка поведала маме, что они с преподавателем уже выучили русскую песню "Помидоры-Огурцы". В свою очередь учитель пошла на уступки родителям: "Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения на русском…".
В комментариях к публикации семьи украинских журналистов люди отметили, что на Украине существует обучение на государственном языке. Также пользователи Сети посоветовали родителям найти своему ребенку украиноязычного преподавателя.
Напомним, весной этого года с Аллой Пугачевой случилась дикая история. На Примадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы с заявлением, что та "может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".
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