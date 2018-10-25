«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам

Лобода пришла в себя после операции и обратилась к фанатам

Певица Светлана Лобода впервые после срочной операции на почках обратилась к своим поклонникам в инстаграме , опубликовав сделанное в палате фото.

Перенесшая хирургическое вмешательство 24 октября артистка призналась, что очень ждала своих трех концертов в Москве, первый из которых был запланирован на 25 октября.

"Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу", — написала Лобода, добавив, что готовила шоу круглосуточно последние полгода.

Она подтвердила, что причиной для операции стал камень в почках. Сейчас Светлана Лобода приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.