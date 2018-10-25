Ещё
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лобода пришла в себя после операции и обратилась к фанатам 

Газета.Ru + ещё 56 55 минут назад
Певица Светлана Лобода впервые после срочной операции на почках обратилась к своим поклонникам в инстаграме, опубликовав сделанное в палате фото.
Перенесшая хирургическое вмешательство 24 октября артистка призналась, что очень ждала своих трех концертов в Москве, первый из которых был запланирован на 25 октября.
"Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу", — написала Лобода, добавив, что готовила шоу круглосуточно последние полгода.
Она подтвердила, что причиной для операции стал камень в почках. Сейчас Светлана Лобода приходит в себя и обещает вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорвавшиеся концерты.
Газета.Ru: последние новости
Светлана Моргунова отреагировала на слухи о беспробудном пьянстве Алсу получила звание заслуженной артистки В Москве экстренно госпитализировали Светлану Лободу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поставил военным новую задачу300
Кубань под водой: стихия забирает жизни12
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло35
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет65
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей104
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:30
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение