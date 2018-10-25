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Гоген Солнцев заподозрил жену в измене
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Гоген Солнцев заподозрил жену в измене 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/solntcev
Сбежавшая 63-летняя жена Гогена Солнцева могла ему изменить. Такое предположение бывший участник «Дома 2» сам высказал в своем инстаграме.
Ранее стало известно, что 37-летний Солнцев уже вторую неделю не может связаться со своей супругой Екатериной Терешкович.
Накануне шоумен опубликовал в инстаграме селфи с женой, сопроводив его множеством тегов, в том числе такими, как «неверность», «дымабезогнянебывает», а также «когданенавистьразрываетначасти».
Кроме фото и тегов этот пост Солнцева содержит стихотворение.
«Родная половина и жалкие вопросы.
Как часто я виню себя и выгораю после.
Мне жалко, что виной всему моя открытость.
Не стоит всем стервятникам доказывать убитость.
Я счастлив, что все целы в картине Пастернака.
А осень — это вспышка. Невелика атака!
Душою где-то там, а головой не взято.
Оставить бы все то, что… еще немного свято!» — сочинил он.
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