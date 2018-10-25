Гоген Солнцев заподозрил жену в измене

Сбежавшая 63-летняя жена Гогена Солнцева могла ему изменить. Такое предположение бывший участник «Дома 2» сам высказал в своем инстаграме.

Ранее стало известно, что 37-летний Солнцев уже вторую неделю не может связаться со своей супругой Екатериной Терешкович

Накануне шоумен опубликовал в инстаграме селфи с женой, сопроводив его множеством тегов, в том числе такими, как «неверность», «дымабезогнянебывает», а также «когданенавистьразрываетначасти».

Кроме фото и тегов этот пост Солнцева содержит стихотворение.

«Родная половина и жалкие вопросы.

Как часто я виню себя и выгораю после.

Мне жалко, что виной всему моя открытость.

Не стоит всем стервятникам доказывать убитость.

Я счастлив, что все целы в картине Пастернака.

А осень — это вспышка. Невелика атака!

Душою где-то там, а головой не взято.