Гоген Солнцев заподозрил жену в измене 

Сбежавшая 63-летняя жена Гогена Солнцева могла ему изменить. Такое предположение бывший участник «Дома 2» сам высказал в своем инстаграме.
Ранее стало известно, что 37-летний Солнцев уже вторую неделю не может связаться со своей супругой Екатериной Терешкович.
Накануне шоумен опубликовал в инстаграме селфи с женой, сопроводив его множеством тегов, в том числе такими, как «неверность», «дымабезогнянебывает», а также «когданенавистьразрываетначасти».
Кроме фото и тегов этот пост Солнцева содержит стихотворение.
«Родная половина и жалкие вопросы.
Как часто я виню себя и выгораю после.
Мне жалко, что виной всему моя открытость.
Не стоит всем стервятникам доказывать убитость.
Я счастлив, что все целы в картине Пастернака.
А осень — это вспышка. Невелика атака!
Душою где-то там, а головой не взято.
Оставить бы все то, что… еще немного свято!» — сочинил он.