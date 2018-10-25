Алсу стала «заслуженной артисткой России»

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Алсу получила звание «Заслуженная артистка России» 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Алсу Абрамова получила нагрудный знак "Заслуженный артист России" из рук министра культуры РФ Владимира Мединского. Церемония награждения государственными и ведомственными наградами Минкультуры РФ состоялась в четверг в Атриуме Большого театра, передает корреспондент ТАСС.
"Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов", — сказал Мединский, обращаясь к деятелям культуры и искусства.
Глава Минкультуры подчеркнул, что в преддверие Года театра "рад видеть здесь так много представителей театрального искусства".
Министр также обратил внимание, что в День народного единства, 4 ноября, по всей России пройдет ежегодная акция "Ночь искусств", в которой задействованы самые разные учреждения культуры и которая "наглядно демонстрирует растущий год от года интерес жителей России к культурной жизни".
Художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова Геннадий Дмитряк удостоен почетного звания "Народный артист России". Звание "Заслуженный артист России" присвоено актерам Максиму Матвееву, Станиславу Дружникову, вокалистке Большого театра Агунде Кулаевой и певице Инне Маликовой.
Орденом Дружбы награжден артист МХАТ им. Чехова Александр Семчев. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручена директору группы "Земляне" Анатолию Шендерову.
Также были оглашены культурные деятели, удостоенные званий "Заслуженный деятель искусств РФ", "Заслуженный работник культуры РФ" и "Заслуженный художник РФ". Министр культуры передал почетные грамоты и благодарность президента РФ, а также нагрудный знак Минкультуры "За вклад в российскую культуру".
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