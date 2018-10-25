Алсу стала «заслуженной артисткой России»

Алсу получила звание «Заслуженная артистка России»

"Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов", — сказал Мединский, обращаясь к деятелям культуры и искусства.

Глава Минкультуры подчеркнул, что в преддверие Года театра "рад видеть здесь так много представителей театрального искусства".

Министр также обратил внимание, что в День народного единства, 4 ноября, по всей России пройдет ежегодная акция "Ночь искусств", в которой задействованы самые разные учреждения культуры и которая "наглядно демонстрирует растущий год от года интерес жителей России к культурной жизни".

Орденом Дружбы награжден артист МХАТ им. Чехова Александр Семчев . Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени вручена директору группы "Земляне" Анатолию Шендерову.

Также были оглашены культурные деятели, удостоенные званий "Заслуженный деятель искусств РФ", "Заслуженный работник культуры РФ" и "Заслуженный художник РФ". Министр культуры передал почетные грамоты и благодарность президента РФ, а также нагрудный знак Минкультуры "За вклад в российскую культуру".