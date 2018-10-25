Стало известно о переносе концертов Лободы

Стало известно о переносе концертов Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия. Во время репетиции она почувствовала резкую боль в спине, а затем упала в обморок.

Представитель Светланы рассказал прессе, что у неё обнаружили обструкцию почки. В настоящее время певицу прооперировали, состояние Светланы стабилизировалось. Ближайшую неделю она проведет в одной из столичных клиник. Это означает, что ее масштабные концерты, которые были запланированы на 25, 26 и 28 октября, перенесены.

По предварительным данным, на сцену Светлана выйдет не раньше января.