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Алибасов стал жертвой воров
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Неизвестный украл напольное зеркало от квартиры Б. Алибасова в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: instagram.com/alibasov_nana
Неизвестный похитил зеркало, стоящее у квартиры музыкального продюсера Бари Алибасова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Поступило сообщение о том, что от квартиры Б. Алибасова в Мерзляковском пер. пропало напольное зеркало. Когда было совершено преступление, уточняется», — рассказал собеседник агентства.
Источник добавил, что с заявлением в полицию обратился консьерж дома, где живет Б. Алибасов.
Б. Алибасов — заслуженный артист РФ, советский и российский композитор и музыкальный продюсер, ставший знаменитым благодаря продюсированию российского бойз-бенда «На-На». В мае 2014 г. артист рассказывал журналистам «РБК» о проделанном за 2,5 млн долл. ремонте в его квартире в Мерзляковском пер.
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