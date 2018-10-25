Подруга рассказала о романе Копенкиной

По словам собеседницы издания, Копенкина долгое время скрывала отношения с 50-летним бизнесменом.

«Мы думали, что она по работе туда летает. А потом выяснилось, что у нее там любовь», — заявила Надежда.

Она отметила, что бизнесмен решил развестись со своей 30-летней женой ради Копенкиной.

«Фактически Лариса увела его из семьи», — заявили газете друзья пары.

В Instagram Копенкиной недавно появилась серия фото, сделанных в Астраханской области.

Копенкина была замужем несколько раз, у нее есть сын. В декабре 2013 года 57-летняя предпринимательница заключила брак с 30-летним Шаляпиным. В начале 2015 года они развелись.