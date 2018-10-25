Директор Аниты Цой рассказал о ее состоянии

Директор Аниты Цой заявил, что певицу выпишут из больницы в ближайшие дни

Певица Анита Цой идет на поправку после операции и в ближайшие дни будет выписана из больницы. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор артистки Дмитрий Бушуев.

"Аниту в ближайшие дни выпишут из больницы", — сказал он. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy) 24 Окт 2018 в 9:53 PDT

В своем аккаунте в Instagram певица рассказала, что перенесла лапароскопическую операцию по удалению камней из желчного пузыря и сейчас уже идет на поправку и чувствует себя хорошо.

Певица была госпитализирована 20 октября после концерта в Краснодарском крае. Из-за болезни пришлось перенести запланированные выступления в Уфе, Набережных Челнах, Самаре и Казани. Приобретенные билеты будут действительны на новые даты, сообщил менеджмент певицы. Она выступит 26 февраля 2019 года в Самаре, 27 февраля в Казани, 2 марта в Набережных Челнах и 3 марта в Уфе.

Цой — заслуженная артистка России, певица и композитор. Исполнительница хитов "Небо", "На восток" и "Новая я".