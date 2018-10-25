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Рыбин и Сенчукова опубликовали обращение к поклонникам
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Рыбин и Сенчукова опубликовали обращение к поклонникам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/nsenchukova_official
Лидер группы «Дюна» Сергей Рыбин и певица Наталья Сенчукова поблагодарили поклонников за поддержку и рассказали, как отдыхают от своих болезней. Видеообращение супругов опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в одной из телепередач супруги признались, что страдают от онкологического заболевания кожи. Врачи смогли выявить болезнь не сразу, но лечение все равно оказалось успешным: Рыбин и Сенчукова рассказали о видимых улучшениях.
«Спасибо, что пожалели где-то нас, за добрые слова большое спасибо, за поддержку. Если честно, мы с Натальей намучились, но посчитали нужным вам обо всем рассказать», — обратился к поклонникам Рыбин.
Сенчукова отметила, что они с мужем уехали на пару дней во Флоренцию в честь ее дня рождения: 25 октября певице исполнилось 48 лет.
«Надо же развеяться чуток», — заключил Рыбин.
СМИ писали, что у супругов диагностировали базально-клеточный рак кожи с разницей в несколько лет. Сенчукова отмечала, что они следили за здоровьем, но слишком много загорали, даже в самые активные часы, а дома пользовались солярием.
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