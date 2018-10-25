«Не становись Мутнючей вместо Летучей»: Гордон прилюдно унизила Летучую

Конфликт Юрия Анашенкова со своей бывшей супругой Асмик продолжает разгораться. Бизнесмен был женат дважды. Первой супругой Юрия была женщина по имени Евгения Зайченко. В этом союзе родился сын Максим. Но Анашенков ушел из семьи к другой женщине — искусствоведу Асмик Вайе Рейтор. Роман начался еще в то время, когда Юрий жил с бывшей женой. Юрий и Асмик прожили вместе 6 лет. После расставания с супругой Юрий не стал платить ей алименты. За последние годы он и Елена Летучая несколько раз перечислили Асмик по десять тысяч рублей. Однако доходы Юрия сильно превышают эту сумму, а по закону он должен выплачивать тридцать три процента от заработной платы.

На своей странице в микроблоге адвокат Екатерина Гордон обратилась к Елене Летучей и прилюдно призвала ее к ответу.

«Лен, Летучая, ну если ты за, правду, … ты въехала в дом, в котором Женщина с детками сделала ремонт… твой мужчина не платит своему ребёнку… ты перечислила со своей Карты 10 тысяч… типо демонстративно… ну какой, Шанель, Ленк и все эти, высокопарные, понты про мусор… это же … ну просто подло. Исправляйся, Лен. Не становись Мутнючей вместо Летучей», — написала Гордон в своем микроблоге.

Комментаторы удивляются, как Анашенков смог променять Асмик на Елену Летучую. Они отмечают, что женщина выглядит гораздо привлекательнее своей конкурентки, а также призывают телеведущую к ответу.