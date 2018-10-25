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Гордон прилюдно унизила Летучую
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«Не становись Мутнючей вместо Летучей»: Гордон прилюдно унизила Летучую 

Teleprogramma.pro + ещё 7 2 часа назад
Фото: @elenapegas
Адвокат Екатерина Гордон встала на защиту бывшей жены Юрия Анашенкова, супруга Елены Летучей.
Конфликт Юрия Анашенкова со своей бывшей супругой Асмик продолжает разгораться. Бизнесмен был женат дважды. Первой супругой Юрия была женщина по имени Евгения Зайченко. В этом союзе родился сын Максим. Но Анашенков ушел из семьи к другой женщине — искусствоведу Асмик Вайе Рейтор. Роман начался еще в то время, когда Юрий жил с бывшей женой. Юрий и Асмик прожили вместе 6 лет. После расставания с супругой Юрий не стал платить ей алименты. За последние годы он и Елена Летучая несколько раз перечислили Асмик по десять тысяч рублей. Однако доходы Юрия сильно превышают эту сумму, а по закону он должен выплачивать тридцать три процента от заработной платы.
На своей странице в микроблоге адвокат Екатерина Гордон обратилась к Елене Летучей и прилюдно призвала ее к ответу.
«Лен, Летучая, ну если ты за, правду, … ты въехала в дом, в котором Женщина с детками сделала ремонт… твой мужчина не платит своему ребёнку… ты перечислила со своей Карты 10 тысяч… типо демонстративно… ну какой, Шанель, Ленк и все эти, высокопарные, понты про мусор… это же … ну просто подло. Исправляйся, Лен. Не становись Мутнючей вместо Летучей», — написала Гордон в своем микроблоге.
Комментаторы удивляются, как Анашенков смог променять Асмик на Елену Летучую. Они отмечают, что женщина выглядит гораздо привлекательнее своей конкурентки, а также призывают телеведущую к ответу.
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