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Гордон обратилась к Летучей из-за алиментов ее мужа
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Гордон обратилась к Летучей из-за алиментов ее мужа 

Рамблер + ещё 7 13 часов назад
Правозащитница Екатерина Гордон в Instagram обратилась к Елене Летучей, пристыдив телеведущую за мужа, задолжавшего деньги по алиментам.
Ранее Гордон рассказала, что искусствовед Асмик Вайе Рейтор подала в суд на бывшего мужа, бизнесмена Юрия Анашенкова из-за неуплаты алиментов. Сумма иска не уточняется.
По словам Гордон, за 2015-2018 годы новая жена Анашенкова Елена Летучая несколько раз перечисляла по десять тысяч рублей его детям. Сам Анашенков переводил такие же суммы один раз в три-четыре месяца, утверждает она.
Правозащитница заявила, что сейчас Летучая живет в доме, в котором Асмик Вайе Рейтор сделала ремонт.
«Лен, Летучая, ну если ты за, правду, … <…> твой мужчина не платит своему ребёнку… ты перечислила со своей Карты 10 тысяч… типо демонстративно… ну какой, Шанель, Ленк и все эти, высокопарные, понты про мусор… это же … ну просто подло», — написала Гордон (орфография и пунктуация автора сохранены). В заключение Гордон призвала телеведущую «не становиться Мутнючей вместо Летучей».
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