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Вдова Магомаева ушла в себя после его смерти
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Вдова Муслима Магомаева ушла в себя после его смерти 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Эстрадный исполнитель Муслим Магомаев скончался 10 лет назад, 25 октября 2008 года, на руках у своей супруги Тамары Синявской.
Как рассказала сестра певца Татьяна Зайцева в беседе с изданием "Стархит", после смерти мужа Синявская добровольно погрузилась в одиночество, но сейчас стала выходить на связь чаще.
"Мы с ней виделись в марте этого года в Москве, правда, мельком — на съемках передачи. Пообещала ей при первой возможности вернуться, пообщаемся уже подольше. После смерти Муслима Тамарочка ушла в себя на несколько лет, сменила номер. Сейчас, когда созваниваемся, чувствую — ей очень не хватает мужа. Спасает преподавание — занимается вокалом с ребятами", — говорит Татьяна.
Зайцева также сетует на людей, которые в последнее время претендуют на наследство Магомаева, в итоге ей приходится участвовать в "разборках" на телешоу.
"Тамара не любит подобные разборки", — делится она.
Ранее Тамара Синявская пришла к памятнику Муслиму Магомаеву в Вознесенском переулке в центре Москвы, чтобы с его поклонниками и друзьями память певца в десятую годовщину его смерти.
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