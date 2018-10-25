Вдова Магомаева ушла в себя после его смерти

Вдова Муслима Магомаева ушла в себя после его смерти

Как рассказала сестра певца Татьяна Зайцева в беседе с изданием "Стархит" , после смерти мужа Синявская добровольно погрузилась в одиночество, но сейчас стала выходить на связь чаще.

"Мы с ней виделись в марте этого года в Москве, правда, мельком — на съемках передачи. Пообещала ей при первой возможности вернуться, пообщаемся уже подольше. После смерти Муслима Тамарочка ушла в себя на несколько лет, сменила номер. Сейчас, когда созваниваемся, чувствую — ей очень не хватает мужа. Спасает преподавание — занимается вокалом с ребятами", — говорит Татьяна.

Зайцева также сетует на людей, которые в последнее время претендуют на наследство Магомаева, в итоге ей приходится участвовать в "разборках" на телешоу.

"Тамара не любит подобные разборки", — делится она.

Ранее Тамара Синявская пришла к памятнику Муслиму Магомаеву в Вознесенском переулке в центре Москвы, чтобы с его поклонниками и друзьями память певца в десятую годовщину его смерти.