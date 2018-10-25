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Автору худшей песни года запретили петь
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"Пишу и плачу от боли": Лобода обратилась к фанатам
"Пишу и плачу от боли": Лобода обратилась к фанатам

Автору худшей песни года запретили петь 

Lenta.ru + ещё 6 49 минут назад
Фото: @justintimberlake
Американский певец Джастин Тимберлейк перенес выступление из-за болезни. Об этом он сообщил в Instagram.
Исполнитель уточнил, что петь ему запретили врачи.
«Мои связки серьезно повреждены. Но я вам это компенсирую, и новое шоу состоится в мой день рождения, 31 января», — написал Тимберлейк. Он также извинился перед поклонниками.
В январе Тимберлейк опубликовал клип на трек Supplies. Критики The Independent сразу окрестили творение «худшим музыкальным видео года». Эксперты заявили, что нелепый текст прошел бы мимо слушателей, если бы не ужасное видео на него.
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