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Звезда «Дом-2» ответил фанатам неприличным жестом
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Звезда «Дом-2» ответил фанатам неприличным жестом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Алексей Самсонов разместил в Instagram фото с девушкой и комментарием «наш ответ злопыхателям». В кадре он стоит со своей спутницей и показывает средний палец, а она снимает это на телефон.
Примечателен внешний вид пары — на девушке элегантное длинное пальто и сапоги, на Самсонове — спортивный костюм. Похоже это не смущает влюбленных.
Многие подписчики осудили хулиганский жест героя телестройки. По мнению хейтеров, такое поведение неприлично даже для 12-летних подростков. «Проехались» диванные критики и по поводу дамы, отметив, что она похожа на бывшую жену Алексея, и он, видимо, по жизни выбирает один и тот же типаж.
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