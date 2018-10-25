Звезда «Дом-2» ответил фанатам неприличным жестом 

Алексей Самсонов разместил в Instagram фото с девушкой и комментарием «наш ответ злопыхателям». В кадре он стоит со своей спутницей и показывает средний палец, а она снимает это на телефон.
Примечателен внешний вид пары — на девушке элегантное длинное пальто и сапоги, на Самсонове — спортивный костюм. Похоже это не смущает влюбленных.
Многие подписчики осудили хулиганский жест героя телестройки. По мнению хейтеров, такое поведение неприлично даже для 12-летних подростков. «Проехались» диванные критики и по поводу дамы, отметив, что она похожа на бывшую жену Алексея, и он, видимо, по жизни выбирает один и тот же типаж.