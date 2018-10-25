С супруга Летучей требуют алименты

Супруг Елены Летучей не платит алименты бывшей жене

В августе Елена Летучая отметила годовщину свадьбы со своим супругом. Два года назад пара сочеталась браком и устроила красивую свадьбу на островах.

От предыдущего брака у мужчины есть двое детей. Стало известно, что Юрий не платит алименты бывшей жене уже несколько лет. Его экс-возлюбленная Асмик Вайе Рейтор устала ждать от Юрия алименты и обратилась в адвокатскую контору Кати Гордон

«Раньше я вообще плохо разбиралась в людях. Особенно в тех, которых любила. До последнего всегда пыталась всех оправдать, думать, что в детстве, видимо, была травма или ещё что-то… но как оказалось ко многим мудрость не всегда приходит с возрастом! Бывает, что возраст приходит один! Поэтому на тех, к кому только приходит возраст, есть свои методы влияния!» — написала в своем микроблоге Асмик под совместной фотографией Кати Гордон.

По словам самой Гордон, за последние несколько лет Юрий и его новая супруга периодически перечисляли детям по 10 тысяч рублей.

«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с историей, в которой обеспеченный родитель не помогает своему малышу… мы искренне удивляемся. За 2015-2018 год было несколько раз перечислено 10 тысяч рублей его щедрой супругой Еленой Летучей, и периодически один раз в 3-4 месяца им также по 10 тысяч руб», — отметила Гордон.

Елена Летучая и ее супруг пока что никак не прокомментировали ситуацию.