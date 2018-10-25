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Садальский сравнил Мартынова с Агафьей Лыковой
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Садальский предложил Малахову тему для передачи 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: "Вечный зов"
Садальский продолжает шутливо поздравлять своих друзей с днем рождения в Инстаграм. Очередной пост посвящен Андрею Мартынову.
Актер и блогер утверждает, что его товарищ похож на известную отшельницу-старообрядку из тайги Агафью Лыкову. Правда родился он в «городе невест» Иваново, а не в саянской глуши, но, по словам Садальского, отличается врожденной любовью к изоляции. Артист предлагает Андрею Малахову снять об этом передачу и провести тест ДНК, чтобы выяснить, не являются ли эти люди родственниками.
Подписчики присоединились к поздравлениям и поддержали ироничную тему. Заодно вспомнили про семью Лыковых и их судьбу. Обсуждение получилось познавательным.
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