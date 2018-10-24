«У него был сообщник Чендлер»: «Росс» украл ящик пива

Фото подозреваемого британской полицией в краже в небольшом городе Блэкпул взорвало Сеть — он оказался практически двойником актера Дэвида Швиммера , известного всему миру как Росс из сериала «Друзья». Сам Швиммер отреагировал на это с юмором. Он разместил в твиттере видео, как якобы ворует в супермаркете упаковку пива, и подписал: «Офицеры, клянусь, это был не я! Как видите, я был в Нью-Йорке ».

Полиция британского города Блэкпул у себя в фейсбуке опубликовала фотографию разыскиваемого мужчины, подозреваемого в краже из местного ресторана. На фото он запечатлен в местном супермаркете с картонной упаковкой пива.

«Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним по поводу кражи в ресторане Блэкпула 20 сентября. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам», — гласит сообщение полиции.

Этот случай так бы и остался рядовым среди миллиона похожих, если бы подозреваемый не был очень сильно похож на американского актера Дэвида Швиммера, известного всему миру как Росс из сериала «Друзья». Естественно, пост разлетелся по Сети — пользователи всех стран оставляли шутливые комментарии под фото.

«У него был сообщник — Чендлер», «Он пьет, потому что Рэйчел ушла от него», писали в комментариях пользователи. Кроме того, в Сети начали появляться мемы, где в сцены из «Друзей» вставлено фото воришки из Блэкпула.

При этом британская полиция, то ли в шутку, то ли на самом деле, проверила и эту информацию.

«Спасибо всем за оперативную реакцию. Мы провели тщательное расследование и получили подтверждение, что на момент преступления Дэвид Швиммер находился в Америке в этот день. Жаль, что пришлось это делать», — написал позже представитель полиции в комментариях.

Сам Швиммер тоже отреагировал с юмором. Он разместил в твиттере видео, как якобы ворует в супермаркете упаковку пива, и подписал:

«Офицеры, клянусь, это был не я! Как видите, я был в Нью-Йорке. Трудоголикам из полиции Блэкпула удачи в расследовании!»

В клипе рэпер сидит в президентском кресле в Овальном кабинете, а напоминающая Меланью Трамп женщина исполняет стриптиз, снимая куртку с надписью «Мне реально наплевать», которую настоящая первая леди надела перед тем, как посетить центры для несовершеннолетних на границе США в июне.

«Как такое вообще возможно. Отвратительно. Бойкот!» — сказала Стефани Гришем.

Актрису и модель Мелани Марден затравили в Сети после съемок в клипе T. I. Марден пожаловалась, что ей уже угрожали расправой.

«Кто-то хочет сбить меня на машине. Кто-то разбил бы мне голову битой. Кто-то желает мне быть изнасилованной и убитой», — посетовала она.

Чуть ранее мужчину, поразительно похожего на президента США Дональда Трампа, сняли на видео в Техасе. Запись с двойником была опубликована в Twitter и всего за пару дней стала вирусной.

На кадрах предстал одетый в клетчатую рубаху и бейсболку человек, что-то рассматривающий в магазине или на автозаправке.

Даже мимика делает его похожим на главу Белого дома, а отличает — «пивной живот».

Хотя автор записи не указал, где она была сделана, в комментариях обратили внимание на код города, который виден на стекле.

«Это где-то на северо-востоке Техаса», — предположил один из пользователей.

Видео было опубликовано 2 октября. Оно уже набрало свыше 525 тысяч просмотров и получило порядка 7,8 тысячи лайков. Его репостнули более 3,5 тысяч раз.

В апреле в сети получила популярность еще одна фотография двойника американского президента, которым является пожилая испанка из региона Кабана-де-Бергантиньо. Ее лицо и лицо Трампа похожи как две капли воды.

Как отмечалось, женщина уже более 40 лет проживает вместе с мужем в этой сельской местности. У нее нет телефона и компьютера, а получившая распространение фотография была сделана испанской журналисткой, которая готовила материал о том, как фермеры справляются с последствиями шторма в регионе.

В мае прошлого года в Иране полиция задержала студента, который получил известность благодаря внешнему сходству с нападающим футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионелем Месси

Инцидент произошел в городе Хамадан: желающих сфотографироваться с Резой Парастеш собралось так много, что полиция сочла происходящее нарушением общественного порядка. Стражи порядка арестовали у двойника Месси автомобиль, а его самого доставили в участок.