Экс-невеста Баскова купается в роскоши

Бывшая невеста Николая Баскова купается в роскоши и получает дорогие подарки

Николай Басков всегда испытывал слабость при видя красивых и эффектных девушек. «Золотому голосу России» приписывали роман с Оксаной Федоровой , поговаривали, что певец готов жениться на Виктории Лопыревой . Одной из фавориток народного артиста России стала и София Кальчева . Влюбленные планировали сыграть свадьбу, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Кальчева мечтала о семейном гнездышке, а Басков все отодвигал на второй план, главное для него карьера. После расставания с прославленным артистом София не долго проливала слезы в подушку. Сейчас певица не торопится заводить серьезные отношения, однако пользуется вниманием у представителей сильного пола. Поклонники задаривают девушку дорогими подарками и выполняют любые ее прихоти. Один из ухажеров подарил Кальчевой иномарку стоимостью в несколько миллионов рублей.

«Давно люблю завтракать в одной тихой и очень уютной кофейне. Даже по утрам там большая проходимость, а посетители — часто гости-завсегдатаи заведения, мы улыбчиво здороваемся. Я совершенно не ожидала получить подарок, тем более в месте уединения, даже не знаю, кого необходимо благодарить», — приводит «Вокруг-ТВ» слова певицы.

К слову, после расставания с возлюбленным София Кальчева сохранила теплые дружеские отношения с Николаем Басковым. В одном из своих интервью певица призналась, что артист обожал, когда она примеряла мини-юбки и яркие наряды.