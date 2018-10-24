Ещё
Экс-невеста Баскова купается в роскоши
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшая невеста Николая Баскова купается в роскоши и получает дорогие подарки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Николай Басков всегда испытывал слабость при видя красивых и эффектных девушек. «Золотому голосу России» приписывали роман с Оксаной Федоровой, поговаривали, что певец готов жениться на Виктории Лопыревой. Одной из фавориток народного артиста России стала и София Кальчева. Влюбленные планировали сыграть свадьбу, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. Кальчева мечтала о семейном гнездышке, а Басков все отодвигал на второй план, главное для него карьера. После расставания с прославленным артистом София не долго проливала слезы в подушку. Сейчас певица не торопится заводить серьезные отношения, однако пользуется вниманием у представителей сильного пола. Поклонники задаривают девушку дорогими подарками и выполняют любые ее прихоти. Один из ухажеров подарил Кальчевой иномарку стоимостью в несколько миллионов рублей.
«Давно люблю завтракать в одной тихой и очень уютной кофейне. Даже по утрам там большая проходимость, а посетители — часто гости-завсегдатаи заведения, мы улыбчиво здороваемся. Я совершенно не ожидала получить подарок, тем более в месте уединения, даже не знаю, кого необходимо благодарить», — приводит «Вокруг-ТВ» слова певицы.
К слову, после расставания с возлюбленным София Кальчева сохранила теплые дружеские отношения с Николаем Басковым. В одном из своих интервью певица призналась, что артист обожал, когда она примеряла мини-юбки и яркие наряды.
Teleprogramma.pro: последние новости
Светлана Лобода перенесла экстренную операцию на почке Женился, чтобы насолить Матильде: Водонаева высказалась о новом браке Сергея Шнурова Светлана Лобода госпитализирована в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США861
Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани44
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок323
Киллер ореховской ОПГ женился на бывшем следователе87
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве6
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение