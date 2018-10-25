Концертного директора DJ Грува осудили за убийство тещи

Концертный директор DJ Грува получил 6,5 лет тюрьмы

Концертный директор DJ Грува Денис Калинин получили шесть с половиной лет тюрьмы за убийство тещи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, отбывать срок Калинин будет в колонии строгого режима . Обвинение просило для него семь лет тюрьмы.

«МК» отмечает, что суд также удовлетворил иск гражданской жены Калинина на пять миллионов рублей. Дочь убитой женщины сочла приговор слишком мягким. Она отметила, что их пятилетний ребенок находился в квартире в момент убийства и пережил тяжелейший стресс.

В марте этого года в СК сообщили о конфликте 34-летнего мужчины и его 77-летней тещей, который закончился убийством. По данным следствия, мужчина напал на женщину, избил ее и задушил. От полученных травм она скончалась на месте.

Позже Калинин рассказал, что конфликт начался ночью: теща якобы ворвалась к нему в комнату и начала кричать, что он «не смыл свои сопли» в туалете. Он пожаловался, что женщина считала его бездельником, и запрещала приводить в квартиру его 12-летнюю дочь от первого брака.

Друзья погибшей заявили, что дочкой Калинина занималась только бабушка, так как мать работала стюардессой, а мужчина периодически выпивал.